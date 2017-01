scoop: facelift voor de fiat 500l

De esthetische aanpassingen zouden dan ook in grote lijnen dezelfde zijn als die bij de gewone 500: een andere led-signatuur, grotere mistlampen en een gewijzigde voorbumper. Achteraan zouden de lichten een 3D-effect krijgen dat je wel meer bij moderne modellen terugvindt, en led-lichten mogen daar natuurlijk ook niet ontbreken.

Speciale versies

In het interieur verwachten we een update voor het infotainmentsysteem. Ook de aankleding krijgt wellicht een kleine update, en Fiat haalt waarschijnlijk voor de 500L ook de grote kanonnen boven qua speciale reeksen en speciale uitrustingsversies, net zoals het dat bij de 500 doet. Of er qua motoren iets verandert, is nog niet duidelijk.