scoop: de toekomstige ford focus

Nummer vier zou een nieuw platform krijgen, met een langere wielbasis. De afmetingen zouden grotendeels ongewijzigd blijven, maar een iets breder en lager koetswerk zou samen met de extra wielbasis voor meer binnenruimte moeten zorgen en voor een betere rijpositie.

EcoBoost

Onder de motorkap verwachten we drukgevoede drie- en viercilinders, die bij Ford onder de “EcoBoost”-noemer door het leven gaan. Te beginnen bij de goed onthaalde 1.0 over een 1.5 tot een eventuele 2.0 in de nieuwe versie van de ST .Over de hyperbrutale RS wordt er in de wandelgangen nog niets gefluisterd.

Nog even

De huidige versie doet dit jaar gewoon nog uit. De nieuwe generatie wordt ten vroegste begin 2018 in de showrooms verwacht.