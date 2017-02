scoop: werkt hyundai aan een nieuwe veloster?

De Veloster sprong meteen in het oog door zijn opvallende opstelling: één deur aan de chauffeurskant, twee aan de passagierskant. Hij hield dus wat het midden tussen een driedeurs en een vijfdeurs. Of een hoogst originele vierdeurs, zo je wil. Leuk detail: modellen met het stuur links hadden de enkele deur aan de linkerkant, modellen met het stuur rechts uiteraard aan de rechterkant.

Turbo

De topversie was de Veloster Turbo, met een 1.6 T-GDI viercilinder turbobenzine van 186 pk. Helaas kon deze originele Hyundai jammer genoeg niet voldoende klanten overtuigen, en werd de verkoop in Europa stopgezet. Of de nieuwe versie het ook tot bij ons zal schoppen, is dus niet helemaal duidelijk.

Zelfde recept

In elk geval zien we op de foto’s dat de volgende generatie Veloster zijn originele deuropstelling lijkt te behouden. Wellicht neemt hij ook heel wat designkenmerken over van de onlangs voorgestelde i30 . En we kunnen maar hopen, maar een sportieve N-versie zouden wij hier op de redactie wel zien zitten…