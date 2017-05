scoop: lamborghini meent het met zijn eerste suv!

Lamborghini gaf al enkele details prijs over de Urus. Hij zou een vier liter grote V8 biturbo in het vooronder krijgen, die goed is voor 650 pk. Op die manier willen de Italianen naar eigen zeggen de “snelste SUV ter wereld” bouwen. Die mag natuurlijk niet ontbreken op het meest legendarische circuit van Duitsland.

Bentley in het vizier

De Italianen bevestigen ook de komst van een plug-inhybride. Dat wordt meteen de eerste hybride in de geschiedenis van het merk. Met een prijskaartje van om en bij de € 200.000 neemt de Lamborghini Urus onomwonden de Bentley Bentayga in het vizier. Maar ook andere luxueuze en sportieve SUV’s, zoals de Range Rover, de Porsche Cayenne en Maserati Levante, kunnen maar beter uitkijken.

Frankfurt of Genève?

De Lamborghini Urus zal begin 2018 op de markt verschijnen. In zijn eerste jaargang wil Lamborghini 1.000 exemplaren produceren. Vanaf 2019 wordt de productie verhoogd naar 3.500 exemplaren. Wanneer de officiële onthulling gepland is, is nog niet duidelijk: ofwel op het salon van Frankfurt dit najaar ofwel in Genève begin volgend jaar.