scoop: de limousine van poetin komt op de markt!

In tegenstelling tot de Cadillac van Donald Trump, bijgenaamd The Beast, wordt deze auto dus niet het voorrecht van één president, want hij komt ook op de markt. De productie loopt tot 2020 en er zullen zo’n 5.000 exemplaren van worden verkocht, die het voorrecht zijn van een aantal gelukkige uitverkorenen. Eind dit jaar starten de eerste leveringen.

Denis Mantrurov, Russisch minister voor handel en industrie, heeft verder bevestigd dat Porsche betrokken was bij de ontwikkeling van het model. Onder de immense motorkap ligt een biturbo-V12.