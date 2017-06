scoop: komt er een nieuwe chinese berline?

Lynk & Co wil een betaalbaar en geconnecteerd gamma aanbieden. Na de sober genoemde SUV, de “01”, volgt er wellicht een berline, de “03”. Eenvoudige namen voor auto’s die dat niet zijn: de connectiviteit is bijzonder doorgedreven en de modellen hebben een gratis en permanente internetverbinding.

Technisch

Over de technische details van de berline weten we nog niet veel. Maar het platform deelt hij wellicht met de toekomstige Volvo V40 en XC40. Ook de motoren worden wellicht gedeeld.

Commercialisering: bijzondere ideeën

Lynk & Co wil niet investeren in een groot dealernetwerk. Het Chinese merkt neemt wellicht het Tesla-model over, met bestellingen via internet en onderhoudspunten. De Chinezen zien nog andere aspecten ook verschillend: de auto zal wellicht niet te koop zijn, maar te huur. De constructeur stuurt aan op autodelen en een uitgebreid gamma is dus nodig om aan de uiteenlopende vraag van klanten te voldoen.