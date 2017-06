scoop: mercedes-amg gt krijgt vier deuren

In tegenstelling tot de huidige AMG GT, die alleen een benzinemotor gebruikt, krijgt deze vierdeurs-GT een hybridemotor met inspiratie uit de Formule 1. De combinatie van een vierliter V8 biturbo met elektromotoren zou 805 pk opleveren. De aandrijflijn zou “EQ Power+” gaan heten (nog een naam uit de F1) en zou in de toekomst in alle hybride sportwagens van het merk terechtkomen.

0-100 km/u zou minder dan 3 seconden duren en er zou plaats zijn voor bagage en enkele passagiers. Deze vierdeurs-GT wordt dus een ruime berline die het kan opnemen tegen de beste supercars van dit moment.

Zuiver elektrisch rijden kan ook. Maar de motoren kunnen de klassieke motor een duw in de rug geven om er een bliksemsnelle GT van te maken. Het rijbereik en de capaciteit van de batterijen? Dat blijft nog een mysterie.