Scoop: Mercedes-AMG GLC 63

De fotograaf die dit model niet ver van de Mercedes-fabrieken in Stuttgart wist te betrappen, had het over “een diepe brom van een grote V8”. Ook dit model zal dus de AMG-V8 in het vooronder krijgen. Het vier liter grote blok produceert hier 476 of 510 pk. Heel wat meer dan de 367 pk die de andere AMG-versie in de catalogus produceert, de GLC 43. Die doet het overigens “maar” met een V6.

Deze nieuwe versie zal niet voor de lente van volgend jaar worden gecommercialiseerd.