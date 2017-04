Scoop: Mercedes SL wordt sportiever dan ooit

Volgens de geruchten zou het chassis worden ontwikkeld door de sportieve afdeling AMG van Mercedes. Dat is uitstekend nieuws voor liefhebbers van sportiviteit. Temeer omdat deze SL voor zijn motoren gebruik zal maken van de nieuwe generatie zescilinders van het merk, waarvan de cilinders in een lijn zijn opgesteld en niet meer in een V-vorm. Een echte terugkeer naar de bron.

Terugkeer van de zes-in-lijn

Deze zescilinder in lijn van drie liter zal in zijn basisversie 300 ongeveer 350 pk ontwikkelen en tot 430 pk gaan in de krachtigere 400-variant. Uiteraard zullen er ook nog steeds V8-motoren verkrijgbaar zijn: de SL 500 krijgt een 4.0-biturbo met 450 pk. Voor wie steeds meer wil, zullen er nog altijd AMG-versies zijn: de SL 63 AMG (biturbo-V8 met meer dan 550 pk) en SL 65 AMG (V12-biturbo met meer dan 620 pk).

2018?

Zoals het een goede SL betaamt, zal het comfort niet vergeten worden en zal de auto kunnen terugvallen op alle beschikbare rijhulpsystemen, met onder meer semizelfstandige rijhulpsystemen voor in de file of op de snelweg. De onthulling zou volgend jaar al plaats kunnen vinden.