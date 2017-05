scoop: de mercedes x-klasse opnieuw voor de lens

Voor zijn eerste pick-up vertrok Mercedes niet van een wit blad. De Duitsers konden gebruik maken van een samenwerking met Nissan, waardoor deze X-Klasse mechanisch het een en ander gemeen heeft met de Nissan Navara. Dat is niet de eerste keer: zo is de Mercedes Citan ook ontstaan uit een samenwerking met Renault-Nissan: hij is afgeleid van de Renault Kangoo.

Zescilinders

De Mercedes X-Klasse zal gebruik maken van een onafhankelijk ladderchassis, en vooral zescilinders onder de motorkap herbergen – al zijn viercilinders niet uitgesloten. Met grotere motoren neemt hij duidelijk de Volkswagen Amarok in het vizier, die het ook met een V6 onder de kap stelt. De Mercedes wil de lat hoger leggen dan Volkswagen voor het comfort en de luxe aan boord. Toch zullen er ook utilitaire versies van de X-Klasse zijn. Net als de Duitsers dat doen met de V-Klasse en de Vito…