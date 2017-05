scoop: een facelift voor de mini cabrio

De Mini Cabrio is nog een recent model: hij verscheen begin vorig jaar pas op de markt. De Hatch, waarop hij uiteraard gebaseerd is, rijdt echter al sinds 2014 op onze wegen, waardoor het model in aanmerking komt voor een Life Cycle Impulse, BMW-taal voor een facelift.

Volgens het boekje

Grote wijzigingen lijken er niet op het programma te staan: het lijstje lijkt zich aan de buitenkant te beperken tot nieuwe koplampen en achterlichten. Een compacte facelift volgens het boekje dus, en wellicht krijgt het interieur ook een kleine opfrisbeurt. Een update voor het infotainmentsysteem en de veiligheidsuitrusting zou ons in elk geval niet verbazen. Vermoedelijk wordt de gefacelifte Mini eind dit jaar voorgesteld.