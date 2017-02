Scoop: Opel Astra OPC

Eerste grote nieuwigheid: Opel zal moeten teruggrijpen naar een kleinere motor. De motorsteun van de nieuwe Astra kan de vorige tweeliter niet huisvesten. Opels OPC-sportafdeling moet het dus doen met een 1.6. Dat neemt niet weg dat OPC er een gelijkaardig vermogen aan dat van zijn voorganger weet uit te puren: ongeveer 280 pk.

Het goede nieuws is dat dit nieuwe model aanzienlijk lichter is dan zijn voorganger. Hij zou dus ondanks zijn kleinere cilinderinhoud veel dynamischer moeten zijn. Dat zou ook het weggedrag ten goede moeten komen. De vooras zou opnieuw een sperdifferentieel krijgen voor optimale grip. Meer nieuws later dit jaar…