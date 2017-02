Scoop: Porsche 911 2019 (992)

Er is nog maar weinig bekend over het toekomstige model. Volgens de beelden neemt hij de uitvouwbare achtervleugel van de Panamera over. Qua uitlaat is Porsche nog niet helemaal zeker van zijn stuk: er zijn verschillende modellen met twee en vier uitlaten. Over de voorkant lijkt er al wel eensgezindheid: de traditionele ronde koplampen zijn er nog steeds, maar de kofferklep lijkt hertekend te zijn.

Onder de motorkap achteraan zijn er geen verrassingen: de 992 zou de flat-six biturbo van de huidige versie behouden. Het vermogen zou echter toenemen, zowel voor de Carrera als voor de Carrera S. Er is sprake van een dertigtal pk’s voor beide versies. De grote revolutie zou volgen in 2020: een hybridemodel…