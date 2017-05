Scoop: Porsche 911 GT2

De GT2 is de meest extreme Porsche 911, en het ziet ernaar uit dat hij records zal breken op de Nürburgring. Onder het kleedje met grote achtervleugel en stevige uitlaatpijpen huist een drukgevoede flat six. Die 3,8 liter grote motor komt uit de 911 Turbo en Turbo S en werd stevig onder handen genomen om de kaap van 600 pk te overschrijden. Maar in tegenstelling tot die twee laatste versies beschikt hij niet over vierwielaandrijving.

De strikte achterwielaandrijver vereist een beheerste rechtervoet, maar Porsche zorgt er ook voor dat de 911 tegen de grond kleeft: gigantische aerodynamische addenda, Michelin Sport Cup 2-velgen en meesturende achterwielen.

De bumpers op de foto’s doen misschien vermoeden dat het om een GT3 RS gaat, maar elementen zoals de gigantische luchtinlaten, inzetstukken uit koolstofvezel en de grote diffusor geven weg waar het echt om gaat…