Scoop: Porsche Panamera Sport Turismo

De benaming “shooting brake” is perfect van toepassing. Deze “Sport Turismo” moet voor de Panamera worden wat de “Shooting Brake” is voor de Mercedes CLS. Een praktischere variant, maar ook een elegantere. Porsche rekent op dit model om zijn verkoopcijfers te boosten, al waren die van zijn concurrent ontgoochelend. Mercedes zou deze variant zelfs niet meer aanbieden op de volgende CLS.

Break of niet, de Panamera Turbo heeft steeds een actieve achterspoiler. In dit geval staat hij bovenop de achterklep. De Panamera bekent dus kleur: ongeacht het koetswerk, het blijft een sportwagen. Deze Turismo neemt alle motoren over van de klassieke versie: de 4S, 4S Diesel, Turbo en E-Hybrid. De officiële voorstelling en de verkoop zijn voorzien voor 2017.