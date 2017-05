scoop: range rover evoque

Een echte verrassing is dat natuurlijk niet, want de Evoque staat al sinds 2011 in de showrooms. En op een bijzonder discrete facelift eind 2013 na is de kleinste Range Rover nog steeds ongewijzigd. Eind volgend jaar moet daar verandering in komen.

In alle talen

Hoewel onze foto’s een testmule op de gevoelige plaat konden vastleggen, zwijgen de Britten momenteel nog in alle talen over de volgende Evoque. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk welk platform de volgende Evoque zal gebruiken. Wordt het een evolutie van het huidige, dat ook dienst doet onder de Land Rover Discovery Sport en binnenkort zijn intrede zou doen op de Jaguar E-Pace? Of een volledig nieuw platform, aangezien dat van de huidige Evoque in gewijzigde vorm nog dienst deed onder de laatste Freelander?

Ingenium

Wel kan de Range Rover Evoque gebruik blijven maken van de meest recente benzine- en Ingenium diesel-viercilinders van Jaguar Land Rover. Voor hybride- of SVR-versies blijft het voorlopig nog koffiedik kijken. Afspraak in het najaar van 2018 dus.