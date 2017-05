Scoop: Subaru BRZ STI

Volgens deze beelden zou er wel eens een STI-versie aan kunnen komen. Toch is er dan twee keer slecht nieuws: het model zal wellicht exclusief voor de Japanse en Amerikaanse markt bestemd zijn, want de Europese markt is voor deze bolide te beperkt.

Dan de motor: het STI-logo doet dromen, maar Subaru zal wellicht niet of nauwelijks iets veranderen aan de motor. Het vermogen van 205 pk zou dus ongewijzigd blijven en een turbo komt er dus ook wellicht niet. Deze STI-versie krijgt dus vooral esthetische en aerodynamische attributen, en enkele aanpassingen aan het chassis en de remmen.