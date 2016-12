Scoop: de gloednieuwe Suzuki Swift

De Japanners blijven dus nog karig met details, maar dankzij informatie en foto's uit een Japanse catalogus komen we al enkele dingen te weten. Zo zouden de afmetingen van de Suzuki min of meer ongewijzigd blijven, al zou hij iets langer, breder en lager worden. Ook zou de Swift enkele kilo’s verliezen.

Motoren

Onder de motorkap zou Suzuki gebruik maken van de 1.0 turbobenzine die we ook uit de Baleno kennen. Die zou 112 pk produceren. Ook zou er een atmosferische 1.2 viercilinder van 90 pk zijn opwachting maken. Op de Japanse markt kunnen beide motoren besteld worden als “mild hybrid”, die energie die vrijkomt bij het remmen recupereert om het accelereren te ondersteunen.

Safety first

De uitrusting van de Swift zou een flinke sprong voorwaarts maken, met onder meer automatische koplampen en een grootlichtassistent, een aanrijdingswaarschuwing met noodremhulp, en een adaptieve snelheidsregelaar. Veel items die je normaal hoger in het gamma terugvindt dus. Het is weliswaar nog niet duidelijk welke uitrusting er ook op de Europese modellen zal worden aangeboden.

Sport

In de wandelgangen wordt er gefluisterd dat de Swift Sport een beroep zal doen op de 1.4 turbobenzine die we al van de Vitara S kennen. Zijn vermogen zou min of meer hetzelfde blijven, maar de turbo zou voor vlottere prestaties zorgen dan zijn atmosferische voorganger. De nieuwe Suzuki Swift zou begin volgend jaar worden voorgesteld, wellicht op het salon van Genève.