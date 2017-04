scoop: tesla model 3

De bedoeling van de Model 3 is vooral om hem betaalbaarder te maken dan de Model S en Model X. De Amerikanen zetten hem in de catalogus vanaf 35.000 dollar, maar naar verluidt heb je daarvoor een uitgekleed basismodel dat je nadien met behulp van de optielijst verder moet uitrusten.

Concurrent voor de 3-Reeks

Deze betrapte Model 3 was op weg met een ander model met het cijfer 3 in zijn naam: de BMW 3-Reeks. Tesla steekt dus niet onder stoelen of banken op welke concurrenten het bedrijf mikt. In zijn standaardconfiguratie krijgt de Model 3 een rijbereik van 345 kilometer en moet hij 100 km/u halen in minder dan 6 seconden, maar er zullen natuurlijk ook krachtigere versies op de markt komen.

Geen risico

Visueel lijkt Tesla weinig risico’s te willen nemen: de Model 3 ziet eruit als een ingekorte Model S, en lijkt achteraan een kofferklep in hatchbackformaat te hebben. Binnenin lijkt het instrumentenpaneel plaats te ruimen voor een weergave van de rijinformatie op het centrale scherm.

Productie

Een eerste beperkte oplage van de Model 3 wordt tegen juli verwacht. Reserveer je nu een Model 3, dan moet je voor de levering wachten tot midden volgend jaar.