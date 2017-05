scoop: de volkswagen polo rijdt opnieuw voorbij

Hier en daar zie je nog gecamoufleerde lijnen, maar een ding is zeker: de nieuwe Polo wordt groter dan zijn voorganger. Nu ook de nieuwe Seat Ibiza al onthuld is, kunnen we er zeker van zijn dat de VW rond de grens van de 4 meter lengte zal blijven cirkelen. De wielbasis neemt wellicht iets toe om meer ruimte te bieden, maar de overhangen zullen iets korter worden gehouden. De Volkswagen Polo zal hetzelfde MQB A0-platform gebruiken als de Seat Ibiza.

Motorpalet

Ook het motorgamma zal grotendeels overgeheveld worden uit de Ibiza. Reken dus vooral op driecilinders, met een atmosferische 1.0 MPI van 75 pk als instapversie. TSI’s staan natuurlijk ook op het programma: een 1.0 TSI van om en bij de 95 en 115 pk, en een 1.5 TSI met ongeveer 150 pk. Ook de dieselmotoren zullen wellicht worden overgenomen, al bestaat de kans dat de Volkswagen Polo een 1.5 TDI gebruikt in plaats van de 1.6 TDI uit de Ibiza.

Interieur

Binnenin zal de Polo kunnen uitpakken met een uitgebreid infotainmentscherm, dat zelfs 9,5” groot zou zijn. Een digitaal instrumentenpaneel, zoals Audi met zijn Virtual Cockpit al langer gebruikt, en Volkswagen recent introduceerde op de vernieuwde Golf, zal ook bij deze Polo kunnen worden besteld. De nieuwe VW zou wellicht nog later dit jaar officieel worden onthuld.