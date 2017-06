scoop: volkswagen touareg

Die grote SUV blijft wellicht gewoon Touareg heten, en zal gebruik maken van het MLBevo-platform uit de Volkswagen-groep. Dat platform doet momenteel al dienst onder de Audi Q7 en Bentley Bentayga, en zal ook gebruikt worden voor de volgende Porsche Cayenne.

Weinig verrassingen

De beelden die onze fotograaf doorstuurde, tonen weinig verrassingen: de looks van de nieuwe Touareg krijgen zowat alle familiekenmerken van moderne Volkswagen-producten. Toch wordt de Touareg groter dan zijn voorganger, dus misschien maakt hij plaats voor een derde zitrij.

Onder de kap

De motoren zullen grotendeels het klassieke Touareg-patroon volgen en dus vooral uit V6-benzines en -diesels bestaan. Toch is een instap-viercilinder op benzine niet helemaal uitgesloten, en maakt een plug-inhybride ook een grote kans. Of er ook sportieve V8-blokken zullen volgen, is nog niet duidelijk.