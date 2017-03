Scoop: Volvo XC40

De XC40 zou eind dit jaar of ten laatste begin volgend jaar zijn opwachting maken. De directeur van het research & development-departement, Peter Mertens, kondigde bovendien aan dat deze XC40 het eerste model in de “40”-reeks is, die begin 2018 zijn intrede doet.

Deze instap-SUV moet de verkoop een aanzienlijke boost geven. Om het grote publiek te overtuigen, gebruikt hij de klassieke troeven van het merk: een hoge rijpositie, vloeiende en elegante stijl, en een hypervolledige veiligheidsuitrusting. De XC40 wordt zonder twijfel een geduchte concurrent voor de BMW X1 en Mercedes GLA.

Onder de motorkap zal dit model de bekende viercilinders van het merk herbergen. De instapmotor zou een driecilinder kunnen zijn, en het topmodel wordt een plug-inhybride. Een volledig elektrische versie zou ook op het programma staan, maar dat zal niet voor 2020 zijn.