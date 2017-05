Deze Seat-conceptcar is een tijdmachine

Dit jaar is het immers 60 jaar geleden dat de Seat 600 in productie ging. Die kleine stadswagen was eigenlijk niets meer of minder dan een Fiat 600 dat de Spanjaarden onder licentie van de Italianen mochten bouwen, en werd een Spaans schot in de roos.

600 BMS

De conceptcar waar Seat in Barcelona mee uitpakt heet 600 BMS, waarbij dat laatste staat voor “Barcelona Motor Show”. Het ontwerp is gebaseerd op de 600D, en krijgt als knipoog naar weleer een stoffen roldak en omgekeerd openende suicide doors. De speciale grijze kleur en het lederen interieur werden speciaal voor deze 600 BMS ontwikkeld.

Productie?

Wat er onder de motorkap huist van deze Seat 600 BMS willen de Spanjaarden niet vertellen. Over een eventuele productie wordt er evenmin gewag gemaakt, wat doet vermoeden dat de carrière van deze conceptcar beperkt zal blijven tot aandachttrekker op de Seat-stand.