Seat Ateca: hier is de sportieve versie FR

Op cosmetisch vlak verzorgt dit model zijn look met een zwarte behandeling van het radiatorrooster, de deurkaders en zelfs de dakrails! Weg met het chroom! En dan zijn er nog de 19-duimvelgen. In het interieur volgt de Ateca de regels van de kunst met sportstoelen bekleed met Alcantara of leer, telkens met rode stiknaden, aluminium pedalen en dorpels, een specifiek stuur en een paar FR-logo’s.

Onder de motorkap introduceert de Ateca een nieuwe krachtbron: de 2.0 TSI met 190 pk. Deze topmotor is enkel verkrijgbaar in combinatie met de DSG-automaat met 7 versnellingen en met vierwielaandrijving. Ook een 1.4 TSI met 150 pk en een 2.0 TDI met naar keuze 150 of 190 pk staan in de catalogus van deze topversie. Goed om weten is dat de gestuurde schokdemping en het progressieve stuur standaard worden gemonteerd.