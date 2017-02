Seat: de toekomst is groen… en rooskleurig

“We zijn bijzonder gelukkig met de Ateca”, steekt Stein meteen van wal. “Niet alleen met het uitstekende aanbod dat deze SUV vormt op de markt, maar ook met de boost die de Ateca onze verkoopcijfers geeft”. Begrijpelijk, want de Spaanse constructeur maakte sinds 2007 geen winst meer en slaagde er pas vorig jaar in om het tij te keren. En de Ateca is in dat opzicht nog maar de voorbode van een heus productoffensief.

Ibiza zoekt het hogerop

Naast de gefacelifte Leon en de Ateca staan er immers nog twee modellen op het programma: de langverwachte vernieuwde Ibiza en de Arona, de kleine SUV die van de Ibiza wordt afgeleid. Wat we van de nieuwe Ibiza mogen verwachten? “Hetzelfde goede nieuws als bij de Ateca”, lacht Stein. “Het zal het eerste model zijn van de Volkswagen-groep dat het nieuwe MQB A0-platform zal gebruiken.” Dat platform zal zijn weg vinden naar de andere kleine modellen binnen de VW-groep. “Bovendien zal de Ibiza heel wat technologie overnemen van hogere segmenten. En van de Arona mag je hetzelfde verwachten.”

Meer SUV’s

De richting die Seat uit wil is duidelijk: daar waar er meer groei te vinden is voor het merk. “Daarom overwegen we nog meer SUV’s, want in die segmenten is er nog ruimte om groter te worden”, aldus Stein. “Dat segment lieten we vroeger links liggen, maar nu dus niet meer. Later dit jaar mag je wellicht nog een aankondiging verwachten.”

Einde van de diesel?

Wat met de dieselmotor? Seat ontsnapte grotendeels aan de aandacht bij de hele Dieselgate-affaire, iets wat Stein graag toegeeft. “Wij hebben vooral gezorgd voor een correcte afhandeling van het probleem voor onze klanten. Maar het heeft wel gezorgd voor een duw in de rug voor de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen. De dieselmotor zal wellicht tegen 2025-2030 verdwijnen, en tegen dan zal de elektrische auto op volle kracht rijden”, voorspelt de communicatiemanager.

Elektrisch rijden?

Maar in tegenstelling tot moederbedrijf Volkswagen, dat de e-up! en de e-Golf in zijn rangen telt, lijkt Seat helemaal nog niet bezig te zijn met de elektrische auto. Klopt dat, meneer Stein? “Het klopt dat we vooral bezig zijn geweest met CNG, maar daar is in Europa nauwelijks een markt voor. Momenteel is voor ons de markt niet groot genoeg om te investeren in de elektrische auto. Maar dankzij de Volkswagen-groep kunnen we op dat vlak wel “fast followers” zijn. Onze eerste elektrische auto zal er zijn tegen 2019-2020, en er zullen nog veel hybrides en elektrische modellen volgen.”

“Dat betekent overigens niet dat we nu niet bezig zijn met het milieu”, voegt Stein toe. “Onze fabriek in Martorell produceert bijvoorbeeld 25% van de energie die het gebruikt zelf, via zonnepanelen. Ook recyclage en waterverbruik staan er hoog op de agenda.”

Connectiviteit

De Spanjaarden hebben echter ook grootse plannen op vlak van connectiviteit. “Op dat vlak willen we voorop lopen”, benadrukt Stein. “Onze klanten zijn immers gemiddeld tien jaar jonger. We moeten dus niet alleen naar de auto op zich kijken, want die maakt nu deel uit van een groter systeem.” Hoe Stein dat laatste bedoelt? “Klanten willen niet alleen continu verbonden zijn met de wereld, zowel buiten de auto als in de auto. Ze kijken ook anders naar de auto. Daarom experimenteren we ook met autodelen.”

Glazen bol

Tot slot: als Stein in zijn glazen bol kijkt, hoe ziet volgens hem een showroom van Seat er over enkele jaren dan uit?, zo besluit Stein.