Seat Ibiza: dit is het gloednieuwe model!

In tegenstelling tot de concurrentie is de nieuwe Ibiza niet groter dan het vorige model. Hij is zelfs 2 mm minder lang (4,04 m). Een fractie lager ook (1 mm), maar vooral 87 mm breder. Bovendien staat hij op een nieuw platform dat afgeleid werd van het moduleerbare MQB-platform. De 95 mm langere wielbasis zorgt voor meer interieurruimte en een stabieler weggedrag.

Binnenin

De Ibiza pakt dus uit met een platform dat gebruikt zal worden door de Audi A1, VW Polo en Skoda Fabia. Dat platform is veelbelovend, want ondanks de compactere afmetingen zorgt de Ibiza voor meer ruimte voor de passagiers en voor de bagage. Seat geeft namelijk een mooi koffervolume van 355 liter op.

Uitrusting

De uitrusting is volledig up-to-date, met de mogelijkheid om je smartphone op te laden via inductie, te connecteren via Apple CarPlay of Android Auto, en een groot touchscreen van 8 duim. Audioliefhebbers kunnen kiezen voor een stereo van Beats Audio met 7 speakers en 300 watt.

Seat zorgt bovendien voor een heel leger aan veiligheidsuitrusting: een adaptieve snelheidsregelaar, automatische remfunctie, fileassistentie (een primeur in dit segment), achteruitrijcamera,…

Motoren

Het aanbod lijkt bijzonder volledig: Seat biedt benzinemotoren in de vorm van de 1.0 TSI met 95 en 115 pk. Later volgt er nog een nieuwe 1.5 TSI viercilinder van 150 pk. Diesels zijn er als 1.6 TDI met 80, 95 en 115 pk. Ontbreken nog: een instap-benzineversie (als die er komt) en een Cupra-versie. De Spanjaarden laten je de keuze tussen een manuele vijf- of zesversnellingsbak en een DSG-automaat met zeven verzetten, afhankelijk van de motor die je neemt.

De Ibiza komt er in vier uitrustingsniveaus: Reference, Style, FR en Xcellence. Die laatste is een exclusieve en luxueuze versie, terwijl de FR het sportieve aspect beklemtoont, met specifieke stijlkenmerken en een aangepaste ophanging.