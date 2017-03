Deze SUV vervoegt binnenkort de Spaanse rangen

Wie ons interview met Seat tijdens het afgelopen Autosalon in Brussel erop naleest, kon al wel vermoeden dat de Spanjaarden nog iets van plan waren. Gisteren bevestigde de Spaanse constructeur dat er een grote SUV op de planning staat. Die wordt meteen het vlaggenschip van de Spaanse armada.

Vertrouwd platform

De nieuwe SUV staat op Volkswagens MQB A2-platform, dat ook gebruikt wordt voor de Volkswagen Tiguan en… de Skoda Kodiaq. Seat geeft mee dat hij plaats zal bieden aan vijf tot zeven passagiers, waarmee hij zich binnen de Volkswagen-groep positioneert naast diezelfde Volkswagen- en Skoda-SUV’s.

Concurrentie

Daarmee eist Seat niet alleen binnen de Volkswagen-groep zijn eigen plaats op, maar gaat het merk ook de concurrentie aan met andere grote SUV’s genre Hyundai Santa Fe, en klopt het qua afmetingen aan de deur bij de instapversies van grote premium-SUV’s met zeven zitplaatsen, die we deze week hier oplijstten.

Strategisch

Het nieuwe model past in het plan van Seat om het merk terug op de sporen te krijgen. De Spanjaarden geraakten afgelopen jaar voor het eerst sinds 2007 opnieuw uit de rode cijfers. Het Spaanse relanceplan past binnen de strategie om vooral met SUV’s nieuwe klanten aan te lokken, een segment dat Seat de laatste jaren te lang links liet liggen.

Volgend jaar

De SUV wordt in 2018 verwacht, en de productie ervan is gepland in de Volkswagen-fabriek van Wolfsburg. Ook de motoren komen uit de Volkswagen-rekken. Benieuwd hoe dit nieuwe model de SUV-verkoopcijfers binnen de Volkswagen-groep zal beïnvloeden. De klant kan er alleen maar wel bij varen.