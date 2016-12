5 redenen waarom je deze authentieke Shelby Cobra moet kopen!

1. Dit model is volledig authentiek

Als je naar een oldtimer- of supercarmeeting gaat, kan je trots tegen replica-eigenaars zeggen dat jouw exemplaar “volledig authentiek” is. Je kent bovendien zijn voorgeschiedenis (in juli 1966 nieuw verkocht in Los Angeles) en zijn chassisnummer (CX 3293). Nog een voorbeeld van zijn authenticiteit.

2. Het is de krachtigste versie

De Cobra had twee cilinderinhouden: 4,7 en 7 liter. Vooral die laatste motor zorgde voor de legendarische reputatie van deze Shelby. Met allerlei koetswerkextensies, bredere banden en een brutale klank veranderde dit beest in een monster. Het vermogen steeg bovendien tot 400 pk. En dit model heeft daarnaast nog een extra voordeel…

3. Zijn motor kreeg een grondige update

Eind jaren 80 liet zijn eigenaar, een zekere Steve Brunett uit Newport Beach, Californië, de motor reviseren. Het resultaat: twee grote carburators, een vrije uitlaat en gereviseerde cilinderkoppen, goed voor 425 pk.

4. Hij heeft een bijzonder lage kilometerstand

Het is uiteraard niet de ideale motor om lange afstanden mee te doen. Maar dit model heeft slechts 21.000 mijl op de teller, omgerekend zo’n 33.600 kilometer.

5. Hij is in onberispelijke staat

Enkele jaren geleden was de auto in handen van een Monegask, André Ahrle. Die heeft hem optisch helemaal gerestaureerd. Vandaag heeft hij zij originele kleur terug: rood met een zwart lederen interieur.

Interesse? Neem een enveloppe mee met een bedrag met minstens zes nullen, en begeef je op 19 en 20 januari naar de veiling van RM Sotheby’s in Arizona.