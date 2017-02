Skoda Citigo: facelift voor deze stadsmus

De Skoda Citigo maakt deel uit van het stadsoffensief van de Volkswagen-groep. Bij de andere constructeurs uit de groep rijden er immers bijna identieke tweelingbroers rond: de VW up! en de Seat Mii. Deze facelift moet de Tsjech nog wat meer onderscheiden van zijn Duitse en Spaanse familie.

Design

Met het blote oog zal je het nauwelijks merken, maar de Citigo is 3,4 centimeter gegroeid: voortaan is hij 3,60 meter lang. De groei komt vooral op conto van het hertekende koetswerk: een nieuwe motorkap en nieuw radiatorrooster, aangepaste bumpers en hertekende lichtblokken. Ondanks zijn compacte afmetingen biedt de Skoda Citigo nog wat praktische kofferruimte: 251 liter, dat je met de achterbank neergeklapt kunt uitbreiden tot 951 liter.

Binnenin

Ook het dashboard belandde opnieuw op de tekentafel. Dat kan je in de hogere uitrustingsniveaus twee kleuren geven. Het instrumentenpaneel en het multimediasysteem kregen eveneens een opfrisbeurt. Optioneel kan je de Citigo voorzien van City Safe Drive, een automatische noodremfunctie.

Onder de kap

Skoda zweert nog steeds bij de atmosferische driecilinders: de 1.0 MPI met 60 pk en 75 pk. CNG is er ook, in de vorm van de 1.0 G-TEC met 68 pk. De première is voorzien voor volgende maand, op het salon van Genève.