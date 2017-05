Skoda Karoq: de vervanger van de Yeti

Net als diezelfde Kodiaq haalt de Karoq zijn naam bij een inheems volk van Alaska. Het woord zou een combinatie zijn van de termen “Kaa’raq” (auto) en “Ruq” (pijl). Wat er ook van zij, het model wordt op 18 mei in avant-première gepresenteerd.

Afmetingen en koffer

De Karoq is 4,38 meter lang, 1,84 meter breed en 1,61 meter hoog, en biedt een koffervolume van 521 tot 1.630 liter, afhankelijk van de positie van de achterbank. In tegenstelling tot zijn grote broer heeft hij slechts plaats voor vijf. Skoda biedt eveneens “VarioFlex”-zitjes achteraan (verschuifbaar, vermoeden we). De Karoq kan tot slot worden omgevormd in bestelwagen: je kunt de achterbank eruit nemen, waardoor het koffervolume 1.810 liter bedraagt.

Motoren

Onder de motorkap stopt de Karoq een 1.0 en 1.5 TSI op benzine en een 1.6 en 2.0 TDI diesel. De vermogens schommelen tussen 115 en 190 pk. Met uitzondering van de krachtigste diesel zijn alle motoren te krijgen met een manuele zesversnellingsbak of een DSG-automaat met zeven verzetten. De 2.0 TDI komt standaard met een zeventrapsautomaat en vierwielaandrijving.

5 of 6 rijmodi

Net als de nauw verwante Seat Ateca beschikt de Karoq over vijf rijmodi: Normal, Sport, Eco, Individual (personaliseerbaar) en Snow. De modellen met vierwielaandrijving hebben een Offroad-modus voor uitstapjes op onverharde wegen.

Multimedia

Skoda legt de lat relatief hoog, met een multimediasysteem dat compatibel is met Apple CarPlay, Android Auto en MirrorLink. Je smartphone opladen via inductie kan uiteraard ook. Skoda geeft ook mee dat de topuitvoering van het multimediasysteem een internetverbinding heeft, een wifi-hotspot en connected-diensten (LTE-compatibel).

Rijhulp

Ook hier kan de Karoq profiteren van de expertise van de VW-groep: fileassistentie, rijstrookassistentie, verkeersbordherkenning, dodehoekwaarschuwing, automatische remhulp met voetgangerherkenning en zelfs assistentie bij het manoeuvreren met een aanhangwagen.

Verlichting

Tot slot geeft Skoda mee dat het model kan worden uitgerust met “full led”-koplampen, en dat het interieur ook lichtdiodes krijgt. Het interieur beschikt bovendien over een personaliseerbaar digitaal instrumentenpaneel.