Skoda Octavia RS: meer armslag

Verwacht niet teveel van de vermogenssprong: de 2.0 TSI turbobenzine stijgt van 220 pk naar 230 pk. De viercilinder drijft nog steeds de voorwielen aan en kan worden gekoppeld met een manuele versnellingsbak of DSG-automaat. Daardoor bereikt de gezinswagen 100 km/u in 6,7 seconden en een topsnelheid van 250 km/u. Zowel de berline als de break zijn verkrijgbaar in een RS-variant.

TDI en 4x4

De motor van de diesel evolueert dan weer niet: zijn 2.0 TDI levert nog steeds 184 pk en een koppel van 380 Nm vanaf 1.750 tpm. Dat lagere vermogen levert uiteraard niet dezelfde prestaties op als de benzine: 0-100 km/u in 7,9 seconden en een topsnelheid van 232 km/u. In tegenstelling tot de benzine is hij dan weer wel verkrijgbaar met vierwielaandrijving. Kies je daarvoor, dan moet je ook kiezen voor de DSG-automaat met zes verzetten.

Nieuwe blik

Stilistisch neemt de Octavia RS de evoluties over van zijn bravere varianten , inclusief de led-lichten. Alleen ziet hij er wat agressiever uit, onder meer door het 15 mm lagere chassis.