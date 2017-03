Skoda Rapid: het halfweg-punt bereikt

Hoog tijd voor de facelift halverwege de carrière dus. Die blijft eerder bescheiden, in tegenstelling tot die van de Octavia. Geen gesplitste lichtblokken dus, maar wel gewijzigde bi-xenonexemplaren. Ook de voorbumper en de achterlichten werden hertekend. Er staan ook nieuwe 15-, 16- en 17-duimsvelgen op het programma.

Upgrade

Binnenin zien we nieuwe inzetstukken en enkele gewijzigde lijnen in het dashboard. Het infotainmentsysteem krijgt een upgrade met uitgebreide connected-diensten, inclusief een smartphone-app, en je kunt voortaan ook kiezen voor een wifi-hotspot aan boord.

Nieuwe TSI

De belangrijkste wijziging vinden we wellicht onder de motorkap: daar ruimt de 1.2 TSI plaats voor een nieuwe driecilinder: de 1.0 TSI. Die is verkrijgbaar in twee vermogensvarianten (95 en 110 pk) en is zowel in de vijfdeurs als in de Spaceback te kiezen. Skoda geeft een gemiddeld verbruik op van 4,4 l/100 km voor de 1.0 TSI 95 (101 g/km CO2) en van 4,5 l/100 km voor de 1.0 TSI 110. De nieuwe TSI-blokken vullen de rest van het motorgamma aan, dat verder nog bestaat uit een 1.4 TSI van 125 pk, een 1.4 TDI van 90 pk en een 1.6 TDI van 116 pk.

Genève

De gefacelifte Skoda Rapid en Rapid Spaceback zullen voor het eerst te zien zijn op het salon van Genève. Dat loopt van 7 tot 19 maart.