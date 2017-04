Skoda Vision E: de elektrische toekomst

Tegen 2025 willen ze in Tsjechië namelijk vijf volledig elektrische modellen in de aanbieding hebben. Die komen er naast de plug-inhybrides die Skoda op de planning heeft staan. Over acht jaar zou dan een op de vier verkochte Skoda’s hybride of elektrisch zijn.

Volkswagen-platform

Daarvoor kan Skoda een beroep doen op het MEB-platform van Volkswagen. Die eer valt als eerste deze Vision E te beurt, die meteen ook de eerste volledig elektrische concept car van Skoda wordt. De Vision E zou volgens de Tsjechen tjokvol hypermoderne technologie zitten.

500 kilometer rijbereik

De twee elektromotoren bijvoorbeeld, die een gecombineerd vermogen leveren van 306 pk. De topsnelheid is beperkt tot 180 km/u, maar Skoda geeft wel een theoretisch rijbereik op van 500 kilometer. Bovendien beloven de Tsjechen dat deze Vision E in verregaande mate zelfstandig kan rijden.

Kodiaq Coupé?

Een zelfstandig rijdende concept car, dat wil wellicht zeggen dat de productie nog veraf is? Hoewel Skoda nog niets lost over een eventueel productiemodel, zien we in de Vision E ook wel designhints naar een eventuele coupéversie van de Kodiaq. De Vision E heeft namelijk een vergelijkbare lengte (4,69 m tegenover 4,70 voor de Kodiaq), en zou een volgende stap zijn in de richting van een Tsjechische BMW X4- en Mercedes GLC Coupé-concurrent waar al langer geruchten de ronde over doen.