Skoda werkt aan een elektrische SUV

Al veel eerder, in 2019, krijgt de Superb een plug-in hybride versie, die niet veel later ook naar de SUV Kodiaq komt. De twee modellen nemen de technologie over die het succes maakt van de Audi A3 e-tron en VW Golf GTE, met een 1.4 (of 1.5) TSI in combinatie met een elektromotor.

300 pk en 500 kilometer

Voor 2020 werkt Skoda aan een volledig elektrische SUV. De conceptcar van deze auto wordt op het salon van Shanghai voorgesteld. De 4,65 meter lange SUV heet Vision E en wordt aangedreven door twee elektromotoren (één per as) met een gezamenlijk vermogen van 300 pk Skoda begrenst de topsnelheid op 180 km/h maar belooft wel een rijbereik van 500 kilometer!

Zelfstandig

Het toekomstige model is niet alleen elektrisch, maar ook zelfstandig. Tegen 2030 zou de meerderheid van de nieuwe auto’s alleen moeten rijden, zo schatten de Tsjechen. Toch haalt dit prototype nog maar niveau 3: hij kan zich zelfstandig verplaatsen in files en op de snelweg, inhalen en alleen vertrekken om een parkeerplaats te gaan zoeken.