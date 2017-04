SsangYong Rexton: een hele trap hoger

SsangYong wil zich namelijk graag opnieuw als authentieke SUV-constructeur profileren, en doet dat door één nieuw model per jaar te lanceren. Zo hopen de Koreanen een totale productie van 100.000 auto’s per jaar te halen.

Ladderchassis

Vorig jaar was het zo de beurt aan de Tivoli, en dit jaar volgt dus de Rexton – of G4 Rexton, zoals hij in Korea heet. Volgend jaar is de Actyon Sports aan de beurt, daarna volgt wellicht de Korando. Qua design heeft hij nog maar weinig gemeen met zijn illustere voorganger, al maakt hij nog steeds gebruik van een ladderchassis en zal hij met achter- of vierwielaandrijving te krijgen zijn. Die laatste mag geen problemen hebben met ruwer terrein, aldus de SUV-specialist.

Groeispurt

De wielbasis van 2.864 mm zorgt voor een stevige binnenruimte: achteraan kunnen er drie volwassenen comfortabel plaatsnemen, en optioneel passen er nog twee zitjes in de kofferruimte. In totaal: plaats voor zeven dus. In het algemeen kent de Rexton een stevige groeispurt vergeleken met zijn voorganger: tot 4,85 meter lengte in totaal, 1,92 meter breedte en 1,80 meter hoogte. Bizar genoeg komt er ook extra gewicht bij.

Upgrade

Het interieur maakt een grote sprong vooruit: binnenin wordt er in de hoogste uitrustingsversies overvloedig gebruik gemaakt van leder, en op het dashboard domineert een infotainment-touchscreen van 9,2 duim, met een kleinere variant op het instrumentenpaneel. Het veiligheidsarsenaal krijgt eveneens een flinke boost, met onder meer autonome noodremhulp, rijstrookassistentie, een waarschuwing voor kruisend verkeer achter de auto en een dodehoekwaarschuwing, 360-gradencamera, enzovoort. Een adaptieve snelheidsregelaar volgt later, zo verzekert SsangYong.

Motoren

Aandrijflijnen zijn er in de vorm van een 2.2 viercilinder dieselmotor van 181 pk, gekoppeld aan een zeventrapsautomaat van Mercedes-makelij. Een benzinemotor is er ook: dat is een 2.0 viercilinder van 225 pk, die het op zijn beurt doet met een Aisin-zestrapsautomaat.

Wanneer?

De nieuwe SsangYong Rexton valt bij ons te bestellen vanaf de zomer, en de eerste exemplaren worden in het najaar in de showrooms verwacht. Op prijzen is het voorlopig nog even wachten.