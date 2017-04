En nog een SUV met 7 zitplaatsen!

De Ascent zal worden gebouwd in de Verenigde Staten en uitsluitend verkrijgbaar zijn op Amerikaanse bodem. De ervaring met de vorige Tribeca in Europa zal het merk ongetwijfeld hebben afgeschrikt om het model bij ons in te voeren. Technisch is de Ascent een echt Subaru-product, met turbo-boxermotor en standaard vierwielaandrijving. In het interieur worden de klassieke tellers vervangen door digitale schermen.