te koop: een alfa romeo giulia voor € 425.000?

Het gaat om een zeldzame “GTA”-versie. Die was vooral bedoeld voor het circuit, en er werden slechts 501 exemplaren van geproduceerd. In het eerste productiejaar, 1965, waren dat zelfs maar 50 exemplaren. Dit model maakt deel uit van deze reeks en is voorzien van heel wat mooie opties uit die tijd: neerlaatbare ruiten, aluminium airbox, deuren uit glasvezel, grote lichtmetalen Campagnolo-velgen,…

Het perfect authentieke exemplaar heeft nog steeds zijn originele motor: een viercilinder met dubbele bovenliggende nokkenassen en dubbele ontsteking per cilinder. Deze 1.6 produceert 105 pk. Het vermogen wordt naar de achterwielen gestuurd via een manuele vijfversnellingsbak.

Deze Alfa heeft al heel wat grote evenementen gezien en zal op 8 februari door RM Sotheby’s geveild worden in Parijs. De schatting? Tussen € 375.000 en 425.000.