Te koop: een BMW met vlekkeloze geschiedenis voor 2 miljoen euro

Tijdens de veiling in Villa Erba (Italië) biedt RM Sotheby’s deze origineel gekleurde 507 aan. Hij werd in 1957 nieuw verkocht in München, en wisselde al snel van eigenaar. Hij kwam in het bezit van een zekere Hermann Beilharz, die in de buurt van Stuttgart woonde. Beilharz hield zodanig veel van zijn auto dat hij hem als zijn trouwauto gebruikte en hem… 51 jaar lang bijhield. Hij werd steeds perfect onderhouden en ruilde in zijn bezit zijn origineel witte kleur in voor deze groene kleur.

De BMW rijdt nog perfect en heeft slechts 73.000 kilometer op de teller staan. Het gaat volgens RM Sotheby’s om een uniek exemplaar, en terecht: er werden slechts 252 exemplaren van gebouwd, en exemplaren van de eerste generatie, zoals deze, zijn al helemaal zeldzaam. Aan de nieuwe eigenaar om te beslissen of hij hem in showroomstaat herstelt en voor zondagse ritjes gebruikt.

Over de 507

Midden jaren 50 moest de BMW 507 de Amerikaanse markt verleiden. Helaas was de concurrentie sterk, en ondanks onmiskenbare kwaliteiten (een aluminium V8 van 3,2 liter met 150 pk) moest de auto het opnemen tegen de Mercedes 300 SL. In 1959 stopte BMW de productie om een faillissement te vermijden.