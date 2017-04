Te koop: een Bugatti-prototype uit 1935

Op de Atlantic na is de Bugatti Atalante een van de meest gegeerde reeksen van de constructeur uit Molsheim. Met 34 geproduceerde exemplaren is deze Bugatti niet alleen een van de meest zeldzame koetswerken van de Type 57, maar ook een van de sportiefste. De 57 Atalante werd ontworpen door Jean Bugatti himself en lichtjes herwerkt door huisstilist Joseph Walter. Destijds was deze Bugatti het toppunt van design… en prestaties.

Dit exemplaar is het derde geproduceerde exemplaar. Het rolde in 1935 van de band en is een van de vier prototypes. Het koetswerk komt van de fabriek zelf, in tegenstelling tot de meeste andere Atalantes, die een Gangloff-koetswerk kregen. De geschiedenis is vlekkeloos: de kolossale achtcilinder-in-lijn met dubbele bovenliggende nokkenassen kreeg in de jaren 30 enkele verbeteringen. Gedurende 62 jaar bleef deze auto in dezelfde familie.

Vandaag werd hij volledig gereviseerd en is hij klaar voor de weg. RM Sotheby’s veilt de auto in Villa Erba, in Italië, op 27 mei 2017.