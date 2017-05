deze waanzinnige auto zou meer dan 4 miljoen euro kunnen opbrengen

Eind jaren 30 gaat het goed met de auto. Koetswerkbouwers toveren auto’s om in heuse kunstwerken. Figoni et Falashi is er een van, en werkt meestal met Delahayes. Maar in 1937 antwoordt de Franse koetswerkbouwer op een bijzondere vraag van prinses Stella de Kapurthala voor deze bijzondere auto op basis van een Talbot-Lago T150.

Enkele maanden later antwoordt de koetswerkbouwer op een andere vraag en geeft hij een ander Talbot-Lago T150-C SS-chassis dit “druppelkoetswerk”. Het sensationele design verpakt een van de sportiefste auto’s uit zijn tijd. De motor (zescilinder-in-lijn en Wilson-preselector) was nauw afgeleid van de exemplaren die het merk in de competitie gebruikte.

Nieuw koetswerk… en nog eens

De auto werd tijdens de oorlog weggeborgen om schade of opeising door de nazi’s te vermijden. Daarna belandde hij in Zwitserse handen. Die bouwden hem om tot cabriolet, iets wat vandaag heiligschennis lijkt maar toen een courant gebruik was. De motor bleef ongewijzigd.

In 71 jaar wisselde hij slechts drie keer van eigenaar, en in 2000 kreeg hij eindelijk zijn origineel koetswerk terug. Het monnikenwerk werd uitgevoerd door “Auto Classique Touraine” in het Franse Tours. De gerestaureerde auto kreeg onlangs ook een nieuwe laag verf. Vandaag wordt hij geschat op 3,2 tot 3,8 miljoen euro. Interesse? Op naar de veiling bij RM Sotheby’s!