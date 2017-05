daarom laat de tesla model y nog even op zich wachten

Normaal gezien zouden de eerste exemplaren van de Model 3 er tegen deze zomer komen, en zou de Model Y volgend jaar zijn opwachting maken. Die crossover zou op hetzelfde platform gaan staan als de Model 3. De Model Y, die relatief snel ontwikkeld zou kunnen worden, moest zich dus tot de Model 3 verhouden als de Model X tot de Model S.

Ander platform

Tesla-opperhoofd Elon Musk bevestigde deze week echter dat de Model Y een volledig nieuw platform zou gaan gebruiken. Dat zou niet langer gebruik maken van de 12 volt-batterij die dienst doet in de huidige modellen en zou een logischere geleiding voor de elektronica krijgen. Het nieuwe platform zou daardoor moeten zorgen voor een eenvoudigere productie. Maar de ontwikkeling van een nieuw platform betekent dat de Model Y later zal verschijnen dan gepland. Musk maakt nu gewag van eind 2019 of zelfs 2020, waardoor de ambitieuze productiedoelstellingen in gevaar komen.