tom boonen en celebrityteam klaar voor eerste autorace

Elk jaar stelt de Belgian VW Club, de club voor sportieve Volkswagen-liefhebbers, een celebrityteam samen om deel te nemen aan de 25 Uur VW Fun Cup, de uithoudingsrace met Volkswagen Kevers die gereden wordt op het circuit van Spa-Francorchamps. Vorig jaar namen tennisster Kirsten Flipkens en ex-veldrijder Niels Albert plaats achter het stuur van de Kever.

Klassementsambities

Dit jaar is het de beurt aan ex-wielrenner Tom Boonen, die de handen in elkaar slaat met Sporza-journalist Ruben Van Gucht. Zij worden door racepiloten Anthony Kumpen en Bert Longin klaargestoomd voor hun racedebuut. “Beginnende racers coachen is geen eenvoudige opgave”, zegt Longin. “Een uithoudingsrace is namelijk niet te onderschatten: je moet vooral ’s nachts ook fit zijn. We zijn dus op tijd begonnen met de voorbereiding. Het klinkt ambitieus, maar ik mik op een plaats in de top 10.”

“Die top 10 is het eerste wat ik daarvan hoor,” merkt Ruben Van Gucht schamper op. “Maar ik deel de ambitie wel. Ik deed in 2015 al eens mee, maar heb sindsdien nooit meer een voet op een circuit gezet. Ik kijk er wel naar uit om met dit team samen te rijden. En het op te nemen tegen professionele piloten zoals Jacky Ickx.”, aldus de Sporza-journalist.

Werken achter het stuur

En Tom Boonen? Die kijkt uit naar het legendarische circuit van Francorchamps: “Ik probeer er vaak naartoe te gaan als ik tijd heb. Het is een mooi maar veeleisend circuit. Zeker niet te onderschatten dus.” Evenmin als de auto: “De Volkswagen ziet er eenvoudig uit, maar je moet werken achter het stuur. Je hebt dus een goede conditie nodig. Gelukkig heb ik die na het einde van mijn carrière nog steeds onderhouden”, glimlacht Boonen.

Eerst examens

Opmerkelijk detail: Boonen moet de tests nog afleggen om een racelicentie te krijgen. “Elke deelnemer moet natuurlijk de betekenis van de veiligheidsvlaggen kennen, de richtlijnen van de marshalls kunnen volgen, enzovoort. Daarnaast zal een instructeur kijken naar Boonens remtechniek en rijlijnen”, zegt Longin. Het team heeft er alleszins vertrouwen in: “Ik heb het gevoel dat we dit jaar aan de beste voorbereiding bezig zijn die we ooit al gehad hebben”, vindt Longin. Dat beaamt ook Anthony Kumpen: “De wedstrijd valt niet te onderschatten, maar de voorbereidingen gaan goed. En daarbij: Tom heeft op dit moment toch niets anders te doen”, grijnst Kumpen.



De 25 Uren VW Fun Cup vindt plaats van 7 tot 9 juli op het circuit van Spa-Francorchamps. Meer informatie vind je op de website van het circuit of op de website van de VW Fun Cup.