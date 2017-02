top 10: suv’s die gelanceerd worden in 2017

1. Alfa Romeo Stelvio

Een van de sterren van 2017. Alfa Romeo zet zijn heropleving verder met zijn eerste SUV. Het sportieve model biedt heel wat motoren, van een 2.2 diesel van 136 pk tot een Ferrari-V6 van 2,9 liter met meer dan 500 pk.

2. Opel Crossland X

Het model moet op termijn de Meriva vervangen. Om geen al te grote trendbreuk te veroorzaken, houdt hij het midden tussen zijn voorganger en de avontuurlijkere Mokka X. De omgekeerd openende deuren achteraan verdwijnen, maar het model behoudt heel wat van zijn functionaliteiten.

3. Opel Grandland X

Opel bereidt een waar SUV-offensief voor. Na de kleine Crossland X is het de beurt aan de Grandland X. Zoals zijn naam doet vermoeden, is hij groter dan de Crossland X, en hij deelt zijn platform met de Peugeot 3008.

4. Peugeot 5008

Na de 3008 is het de beurt aan de 5008. Het model was al te zien op het Autosalon, en neemt de functionaliteiten over van de monovolume die hij vervangt, te beginnen met de drie zitrijen. Maar de mode wil natuurlijk avontuurlijkere looks.

5. Renault Koleos

De Koleos is niet meer, lang leve de Koleos. Deze keer hechtte Renault veel belang aan het design, dat sexyer is dan voordien. Hij krijgt het platform van de Nissan X-Trail en is onder meer verkrijgbaar met vierwielaandrijving.

6. Land Rover Discovery

Deze rasechte 4x4 is slanker en misschien minder charismatisch dan zijn voorgangers, maar hij is wel veel moderner. Zijn structuur uit aluminium doet hem heel wat kilo’s verliezen. Land Rover belooft bovendien heel wat moduleerbaarheid en connectiviteit.

7. Seat Arona

Net als Alfa Romeo is Seat aan zijn wederopstanding bezig. Na de geslaagde lancering van de Ateca gaat de Spanjaard op hetzelfde elan verder met de Ibiza. De Arona is de SUV die daarop gebaseerd is. De presentatie is voorzien voor eind dit jaar.

8. Mini Countryman

Een Mini was nog nooit zo groot! Zijn looks mogen dan wel voor discussie zorgen, zijn interieurruimte liegt er niet om. Hij ziet er meer als een SUV uit dan zijn voorganger, en er komt eveneens een plug-inhybride met ongeveer 224 pk.

9. Audi Q5

Zijn lancering viel zowat tussen 2016 en 2017 in, maar hoe kunnen we hem over het hoofd zien? Onder een discreet geüpdatet koetswerk is hij technologisch volledig bijgewerkt. Er is onder meer fileassistentie tot 65 km/u.

10. Audi Q8

In tegenstelling tot BMW en Mercedes, die hun SUV’s ook in coupéversie aanbieden, durfde Audi dat nog niet aan. De Q8, waarvan het concept in januari op het salon van Detroit werd gepresenteerd, moet daar verandering in brengen. Het model staat op het platform van de Q7 en zou heel wat technologie bieden.