top 18: suv’s met 7 zitplaatsen

Audi Q7

De SUV met zeven plaatsen bij uitstek. De Q7 biedt dankzij zijn kolossale afmetingen heel wat ruimte. Goed om weten: de hybrideversie telt slechts vijf zitjes. De SQ7 doet het optioneel dan weer met zeven.

BMW X5

De X5 heeft als optie een derde zitrij. Maar als je kinderen geen kleine lenigaards zijn, kijk je beter verder. Ook de hybride kan hier niet met zeven zitjes worden aangestipt.

Cadillac Escalade

Hier vind je geen zeven, maar acht plaatsen in deze Escalade. Daarom dat Hollywoodsterren er verzot op zijn. Hou wel rekening met een bijzonder beperkt dealernetwerk, een opzichtige look en een weinig zuinige V8 van 426 pk…

Ford S-Max

Merkwaardig genoeg beschikt de grote SUV bij Ford, de Edge, maar over vijf zitplaatsen. De S-Max is een mooi alternatief, maar is eigenlijk eerder een monovolume. Zijn rijplezier en comfort kunnen je weliswaar overtuigen…

Hyundai Grand Santa Fe

Een miskend model, maar hij verdient je aandacht: de Koreaan krijgt een ultravolledige uitrusting en biedt eersteklas comfort (en een uitgebreide garantie). Het rijplezier blijft wel wat op de achtergrond…

Kia Sorento

De Sorento is comfortabel, opmerkelijk goed afgewerkt en aantrekkelijk geprijsd. Zijn enige gebrek is het merkimago en zijn herverkoopwaarde. Maar als je je auto lang wilt houden, vormt hij een mooi alternatief.

Land Rover Discovery

De onlangs vernieuwde Discovery krijgt heel wat nieuwe technologie maar verraadt zijn roots niet. Om door de modder te ploeteren, hellingen te beklimmen en de elementen te trotseren met het hele gezin, is er niets beter. Land Rover telt ook de Range Rover Sport en Discovery Sport in zijn rangen met zeven zitplaatsen, maar hun plaatsen achteraan zijn eerder beperkt.

Mercedes GLS

Als je veel ruimte nodig hebt voor je zeven passagiers, hoef je niet verder te zoeken. Hij kost een fortuin, maar is wel de beste in zijn klasse. Momenteel is er geen hybridevariant, maar wel een AMG-versie. Decadent…

Mitsubishi Outlander

De onterecht miskende Outlander mag niet in dit lijstje ontbreken. Het is misschien niet de meest sexy SUV, maar hij biedt wel heel wat rijplezier. De hybrideversie is niet beschikbaar als zevenzitter.

Nissan X-Trail

De grote broer van de Qashqai biedt op verzoek zeven zitplaatsen. Hij rijdt beter dan zijn voorganger en beschikt sinds kort over een 2.0 dCi met 177 pk.

Peugeot 5008

Peugeot vernieuwt zijn gamma met twee nieuwe SUV’s: de 3008 en de 5008. Die laatste heeft grotere afmetingen waardoor hij twee (kleine) extra passagiers kan meenemen. Hij overtuigt, onder meer met de kleine PureTech-driecilinder op benzine.

Renault Espace

De Renault Espace is niet meer de monovolume van weleer. Tegelijk is hij ook geen echte crossover geworden. Hij wedt dus op twee paarden en biedt plaats aan zeven (weliswaar in 5+2-configuratie).

Skoda Kodiaq

Nee, de Kodiaq is niet de vervanger van de Yeti, maar staat een trapje hoger. Hij biedt veel ruimte en beschikt over de meest recente veiligheids- en multimediatechnologie, en boekt al aardig wat succes.

SsangYong Rexton W

Zoek je een zevenzitter voor een onklopbare prijs? Dan is dit iets voor jou. De Rexton W biedt heel wat uitrusting (ook al ontbreken de meest recente snufjes) en een uitstekend rijcomfort. Maar of echt rijplezier ook aanwezig is?

Tesla Model X

Dit is wellicht de meest high-tech auto uit het lijstje. Deze 100% elektrische SUV verrast met zijn vleugelvormige achterdeuren en acceleraties op supercarniveau.

Toyota Land Cruiser LWB

De V8 staat niet meer in de catalogus, maar de viercilinder in deze Land Cruiser is beschikbaar met een derde zitrij. Hij is misschien geen toonbeeld van comfort, maar heeft wel een betrouwbare en competente motor.

Volkswagen Tiguan Allspace

De gloednieuwe Tiguan Allspace is de verlengde versie van de bekende SUV. Daardoor kan hij twee extra passagiers meenemen. Dat kan zelfs de Touareg niet.

Volvo XC90

De rijkelijk uitgeruste, opmerkelijk veilige en comfortabele XC90 heeft heel wat kwaliteiten om te verleiden. Maar het mooiste compliment is dat hij kan overtuigen zonder de Duitsers te kopiëren.