top 5: auto’s op drie wielen

Voor de oorlog waren “cyclecars” met drie wielen een vertrouwd zicht. Ze waren niet alleen betaalbaar, maar sommige landen belastten auto’s op basis van het aantal wielen. In de jaren 20 was de markt dus uitgebreid, met Darmont, BSA, Morgan en andere merken. Naast hun prijs en hun lage gewicht waren ook hun prestaties een groot pluspunt. Omdat je niet op zoek hoeft te gaan naar de oldtimers van toen, zijn dit vijf modernere interpretaties.

1. Morgan Threewheeler

De erfgenaam van de cyclecars is deze Morgan Threewheeler. Het enkele wiel zit achteraan en helemaal vooraan (zelfs voor de motorkap) zit er een Harley-Davidson-tweecilinder van 115 pk. Hij is uiteraard weinig praktisch maar maakt dat wel goed met sensaties: een gewicht van nauwelijks 500 kilogram en een totaal gebrek aan rijhulp.

2. Carver One

Hier zit het enkele wiel vooraan. Niet alleen de opmerkelijke architectuur is uniek, ook het feit dat hij helt in de bochten. De Carver One kan inderdaad dansen als een motor. Filefilteren gaat dan weer niet. En de kleine viercilinder van 68 pk is niet bijzonder explosief…

3. Can-Am Spyder

Deze Canadese Can-Am heeft zijn enkele wiel achteraan. De rijhouding en het stuur doen denken aan een motor, maar bochten neemt hij dan weer zo stabiel als een auto. De 115 pk sterke driecilinder is relatief levendig. Praktisch is hij nauwelijks, maar charme heeft hij wel.

4. Reliant Robin

Deze typisch Britse auto werd ontworpen om onder het fiscale gunstregime te vallen voor auto’s van minder dan 550 kilogram. De Reliant Robin was het onderwerp van spot in heel wat televisiereeksen, onder andere in Top Gear. Dit is wellicht de populairste en meest verkochte driewieler (met enkel wiel vooraan), ondanks zijn makke prestaties en gebrek aan stabiliteit.

5. Messerschmitt KR175-200

Deze Duitse constructeur van jachtvliegtuigen specialiseerde zich na de oorlog in kleine, zuinige autootjes die meestal een enkel wiel achteraan hadden. De invloed van de luchtvaart is zichtbaar in de vorm en de uitwerking van het interieur, met twee plaatsen achter elkaar. Vandaag zijn ze heel wat geld waard.