top 5: bizarre amerikaanse auto’s

1. Phantom Corsair – 1938

Dit is niet de volgende Batmobiel. Deze Amerikaanse conceptcar dateert namelijk uit… 1938. De gekke stijl is niet het enige “avant-garde”-aspect aan deze auto: elektrisch openende deuren, een koetswerk uit staal en aluminium, voorwielaandrijving, een preselector-versnellingsbak, vier onafhankelijke wielen en zelfs een regelbare schokdemping. Onwaarschijnlijke specificaties voor die tijd. Helaas liep met het overlijden van Rust Heinz, een van de oprichters, in 1939 ook de geschiedenis van dit model ten einde.

2. Stout Scarab – 1932 tot 1935

Nog een vooroorlogse auto, die deze keer wel de productie haalde. Dit model bevatte ook heel wat nieuwigheden, waaronder een monovolume-architectuur (een primeur), een monocoque-structuur uit aluminium en vier onafhankelijke wielen. De buitensporige prijs en atypische stijl beperkten zijn succes echter: er werden slechts negen exemplaren verkocht.

3. Davis Divan – 1948 tot 1949

Opnieuw een onwaarschijnlijke Amerikaanse uitvinding. Deze auto had zijn naam niet gestolen, want hij had een bank waar vier personen op pasten. Technisch was hij ook origineel, met drie wielen, waarvan een vooraan. Dynamisch hoefde je geen schrik te hebben: met een maximumvermogen van 63 pk haalde de Davis Divan geen 100 km/u. Er werden dertien exemplaren gebouwd, voor het merk failliet werd verklaard en zijn oprichter Gary Davis beschuldigd werd van fraude en diefstal.

4. Buick LeSabre Concept – 1951

Na de Tweede Wereldoorlog haalden heel wat designers inspiratie bij straalvliegtuigen. Daarvoor hoef je maar te kijken naar dit concept van Harley Earl. Naast de bizarre stijl viel deze conceptcar op door zijn V8 met compressor die op benzine of methanol werkte. Daarnaast was er een regensensor die het dak automatisch activeerde, waren er geïntegreerde hydraulische krikken,…

5. Chrysler Turbine – 1963 tot 1964

We zagen het al met het vorige model: aerodynamica werd enorm belangrijk in de autosector. In 1963 ging Chrysler nog verder met dit model dat de klassieke benzinemotor inruilde voor… een gasturbine. Er werden 55 exemplaren geproduceerd, maar het model werd nooit verkocht. In plaats daarvan gebruikten proefkonijnen deze auto dagelijks om er de sterke en zwakke punten van te ontdekken. Het verbruik, de acceleratie, het lawaai en de warmte van de motor waren de voornaamste zwakke punten.