Top 5: Europese musclecars

mercedes-benz c 220

Jaguar F-Type SVR

In zijn krachtigste versie heeft de Jaguar F-Type alles van een Amerikaanse musclecar: een indrukwekkend koetswerk, een V8 boordevol pk’s (575 om precies te zijn) en een levendige achteras, ondanks de vierwielaandrijving.

Mercedes SLS AMG

Deze moderne interpretatie van de 300 SL heeft een V8 die heel wat Amerikaanse motoren doet verbleken, met zijn enorme cilinderinhoud van 6,2 liter. De V8 klimt tot 7.000 tpm en de Black Series van 631 pk is ronduit demonisch.

Aston Martin V8 Vantage

De oudste uit deze lijst is tegelijk ook de meest Amerikaanse van inborst: een glooiende lijn, twee deuren, vier zitplaatsen en een gulle V8 voorin. Het verschil met de Amerikanen: het interieur baadt in leder en hout en de V8 is ongekend gesofistikeerd: aluminium en vier bovenliggende nokkenassen.

BMW M3 E92

Een M3 als musclecar? Waarom niet? Vooral de E92-generatie dan, met V8. De cilinderinhoud van “slechts” vier liter en een rode zone bij 8.500 tpm doen weliswaar Europees aan. Des te beter, eigenlijk.

Maserati GranTurismo

Deze Maserati volgt enkele Amerikaanse regels, maar bevat ook Italiaanse klasse: een geweldig design, een lederen interieur en een geweldig muzikale V8. Dat moet ongetwijfeld de Ferrari-basis zijn…