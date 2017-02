Top 5: Ferrari’s die er geen zijn

1. Dino 246 GT

Midden jaren 60 stelde Enzo Ferrari vast dat de motor centraal achterin de nieuwe hype was, wat indruiste tegen zijn overtuiging. Maar de “Commendatore” wilde ook een toegankelijkere auto dan zijn GT’s met V12. Zijn omgekomen zoon Dino had een race-V6 ontwikkeld, waardoor Enzo de ideale gelegenheid zag om alles onder een ander label te combineren. Maar vergis je niet: het mis misschien een van de mooiste auto’s ooit en zijn weggedrag kan nog steeds mee. De Dino 308 GT4 die daarna kwam, had eerst ook geen recht op het Ferrari-logo.

2. Lancia Thema 8.32

De “8.32” staat voor 8 cilinders en 32 kleppen. De motor komt rechtstreeks van de Ferrari 308, het beroemde model uit Magnum PI. Hij werd wel herwerkt voor meer koppel en een zachtere werking. Met 211 (en later 218) pk op de vooras en een muzikale V8 was de Thema 8.32 een echte furie. En de enige voorwielaandrijver met Ferrari-motor…

3. Asa 1000 GT

Een betaalbaardere auto, dat was een oude droom van Enzo Ferrari. Begin jaren 60 deed hij een eerste poging, dankzij de familie de Nora, klanten van het merk. Die begon een nieuw merk, Asa (Autoconstruzioni Societa per Azioni). De kleine 1000 GT werd ontwikkeld door Ferrari en had een éénliter viercilinder met meer dan 90 pk. Uitzonderlijk voor die tijd, maar helaas ook te duur. Een succes werd hij dus niet.

4. Fiat Dino Spider/Coupé

Om zijn nieuwe V6 (de Dino, naar de overleden zoon van Ferrari) te homologeren voor de Formule 2, moest Ferrari meer dan 500 straatexemplaren met deze motor verkopen. Fiat werd mee aan boord getrokken en ontwikkelde een cabriolet en een coupé met de V6. De motor was bijna dezelfde als die in de Dino 206/246 GT, en gaf de Fiat genoeg power en muziek.

5. Auto Avio Construzioni 815

Dit is misschien wel de meest miskende auto uit dit lijstje. Omdat hij na zijn vertrek bij Alfa Romeo zijn naam enkele jaren lang niet aan een auto mocht geven, ontwikkelde Enzo Ferrari zijn eerste auto onder het label “Autoavio Construzioni”. Een verrassende auto met twee Fiat-motoren achter elkaar en dus een achtcilinder-in-lijn. Er werden slechts twee exemplaren gebouwd.