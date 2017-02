top 5: de leukste dingen die je kunt doen achter het stuur

1. Rijden op ijs

Hou je van wintersport? Dan is dit nog leuker dan skiën: leren glijden op vier wielen. Met achterwiel- of vierwielaandrijving grote schuivers maken op de bevroren meren in het noorden van Scandinavië: het behoort tot een van de meest intense dingen die de redactie al heeft mogen doen. Je hoeft geen driftspecialist te zijn: een opleiding van een halve dag is meestal voldoende om een degelijk niveau te halen. Er zijn verschillende all-informules van bedrijfjes en constructeurs, inclusief andere winteractiviteiten. Maar dan loopt de rekening wel hoog op…

2. Een cabriolet huren voor een weekend met z’n twee

Stuur je kinderen een weekend naar de grootouders, en herontdek de geneugten van het platteland met je partners. Een weekend Ardennen, een leuke cabriolet genre Mazda MX-5 en een route die de drukke wegen vermijdt: ideaal om de natuur in te duiken. Je zult geen spijt krijgen!

3. Meedoen aan een oldtimerrally

De huidige auto’s wat te klinisch naar je zin? We geven je niet noodzakelijk ongelijk. Wil je een auto met karakter en wat leeftijd, huur dan eens een oldtimer voor een dag. Perfect voor een georganiseerde rondrit of een ritje met vrienden. De aandacht die je nodig hebt bij het rijden geeft je geen tijd om je te vervelen. Je leert echt opnieuw rijden.

4. Een supercar huren op circuit

Toch liever moderne sportwagens vol pk’s? Huur dan eens wat tijd op circuit. Vermijd formules waarbij je met de supercar de openbare weg op gaat, want het potentieel van die auto’s kan je daar helemaal niet benutten. Daar geraak je alleen maar gefrustreerd door. Een rit op circuit met een instructeur naast je om je tips te geven: daar heb je heel wat meer aan.

5. Een rijtraining volgen met een echte racewagen

Niets evenaart de sensaties van een echte racewagen. Ze mogen wat meer dan op de openbare weg en hun enige doel is zo snel mogelijk rond het circuit gaan. Het levert unieke rijindrukken op. Er zijn rijopleidingen waarbij je dat avontuur eens kan beleven en je rijtechnieken kunt bijschaven. Zo biedt de RACB een programma aan waarbij je op de eerste dag al een aardig niveau haalt.