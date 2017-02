top 5: miskende britse roadsters

Lotus Elan

In de jaren 80 wilde Lotus de Elan-mythe nieuw leven inblazen. Het eerste model met die naam haalde al snel een legendarische status met zijn weggedrag. De remake miste echter zijn afspraak met de geschiedenis, want hij had andere ingrediënten: voorwielaandrijving en een Isuzu-motor…

Daimler SP250

Een geweldige V8, een evenwichtig chassis en een geweldig geluid: wat had je nog meer nodig? Een verleidelijke lijn, bijvoorbeeld. Het karikaturale ontwerp van deze Daimler leidde tot een beperkte productie: slechts 2.645 exemplaren. Vandaag worden zijn kwaliteiten nog steeds miskend.

Jensen Healey

Twee grote namen uit de Britse autogeschiedenis (Jensen en Healey) die begin jaren 70 samen een auto gingen ontwerpen? Dat moest wel vuurwerk opleveren. Onder de motorkap stopten ze een van de beste motoren uit die tijd: een Lotus-viercilinder. Vandaag wordt het model ondanks zijn kwaliteiten nog steeds over het hoofd gezien. Een te braaf design misschien?

TVR 3000M

TVR slaagde er steeds in om modellen te bouwen die Ferrari’s en Porsches konden aftroeven, voor aanzienlijk minder geld. Bij de mislukte modellen zit onder meer deze 3000M met Ford-V6. Klank, prestaties, sfeer en looks waren er genoeg. Maar de wankele fabricagekwaliteit deed heel wat klanten afhaken.

Sunbeam Alpine

Op papier zag het er goed uit. Looks die perfect in de geest van de late jaren 50 pasten, een stevige motor en een neerklapbaar dak. Maar de Sunbeam Alpine heeft vandaag niet dezelfde reputatie als concurrenten zoals MG en Triumph. Een te brave lijn en dito prestaties…